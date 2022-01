Lazio, con la Sampdoria la prima del 2022: Catini testa i nuovi acquisti

La Lazio Women fa visita alla Sampdoria nella prima gara dell'anno, ma anche la prima del girone di ritorno. La sosta è alle spalle, si torna a far sul serio. L'ultimo impegno ufficiale era stato il derby con la Roma del 12 dicembre scorsi, mentre nel turno precedenti le biancocelesti avevano trovato la prima vittoria contro il Verona. Al momento sono davvero poche le speranze di salvezza: il quartultimo posto dell'Empoli, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è distante 9 punti. Tuttavia, la Lazio tenterà di giocarsi fino alla fine le sue chance. Sono out Guidi, Pezzotti e Visentin, mentre non ci sarà Adriana Martin, tornata in Spagna per motivi familiari. Negli ultimi trenta giorni sono stati aggiunti sei rinforzi, due per ogni reparto. Tra questi, l'unica che non potrà esser impiegata oggi con la Sampdoria - fischio d'inizio alle 14.30 - è Chloé Le Franc, centrocampista francese classe '99, ancora in attesa del transfer per completare il tesseramento. A disposizione gli altri cinque acquisti: Vigliucci, Goff, Ferrandi, Chukwudi e Fridlund. Ecco i volti nuovi di una Lazio che rincorre una miracolosa salvezza.

