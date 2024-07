Lazio, senti Cioffi: "Samardzic? Grande potenziale, è un giocatore da big".

TUTTOmercatoWEB.com

Lazar Samardzic è stato a lungo nel mirino della Lazio. Alla fine, però, l'affare si è arenato, complici altre trattative in cui si è impegnata la società. Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l'ex tecnico dell'Udinese Gabriele Cioffi ha parlato del centrocampista serbo, esprimendo il suo pensiero sulla sua ultima stagione e sul suo futuro. Queste le sue parole: "Rapporto con Samardzic? Buono, se non ottimo. Lui ha sofferto una stagione particolare: ad agosto, per giorni interi, sembrava già dell'Inter, poi a gennaio è arrivato il Napoli... Per un giovane non è facile. Forse la continuità è venuta a mancare perché lo percepivo in un certo modo: un giocatore è anche emozioni, non è che si accende o si spegne a comando. E la condizione, così come la prendi veloce, è facilissima da perdere... Ci sono stati dei periodi particolari, in cui si contavano i minuti, che poi sono diventati giorni e infine mesi. Samardzic ha un grande potenziale, le voci l'hanno condizionato ma per me può diventare speciale, un giocatore da big".