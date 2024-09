Lazio, senti Di Napoli: "Baroni sottovalutato, farà un grande campionato"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l'ex attaccante Arturo Di Napoli per parlare della nuova Lazio di Baroni, che nell'ultima giornata ha pareggiato contro il Milan (2-2). In particolare ha espresso il suo pensiero sulle qualità del tecnico biancoceleste, che secondo lui si toglierà tante soddisfazioni. Queste le sue parole: "Baroni mi piace molto, è sottovalutato, ha buone idee invece. La Lazio per come è costruita si può togliere grosse soddisfazioni. E' una squadra che ha equilibrio. Baroni ha grandi idee e sono convinto che farà un grande campionato".