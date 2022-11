Lazio, senti Giordano: "Che crescita in difesa! Il primo bilancio è..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Serie A è arrivata allo stop per il Mondiale. Dopo 15 giornate le squadre salutano i giocatori che prenderanno parte a Qatar 2022 e inizieranno un secondo ritiro con i giocatori rimasti nei club. Alla ripresa il campionato sarà diverso da quello attuale, nuovi ritmi, nuove convinzioni e si attendono grandi sorprese in tal senso. Intanto, però, è giunto il momento di fare i primi bilanci e ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante della Lazio, Bruno Giordano, ha commentato il momento dei biancocelesti e delle altre squadre italiane:

"Il Sarri di Napoli poteva permettersi di giocare con una linea difensiva alta, aveva Koulibaly che compensava con la sua velocità. La scelta di Vecino al posto di Luis Alberto è fatta proprio in virtù della ricerca di un equilibrio migliore. Ora la Lazio fa una fase difensiva superiore, una copertura del campo migliore per poi fare male all’avversario in verticale. La sorpresa potrebbe essere considerata l’Atalanta. Io non la ritengo una squadra che per qualità può stare nelle prime cinque posizioni. La Lazio sta facendo il suo bel campionato, è quarta, se continuasse così si giocherebbe la Champions. Per ora stagione super positiva. Il Napoli è una magia, vince e gioca in modo meraviglioso. Sembra la Lazio nel pre-Covid, c’è un’alchimia di tutte le componenti incredibile. Per il resto le big, Milan compreso, sono in linea con quello che potevano fare. Il Napoli sta offuscando tutto quello che fanno le altre".