Lazio, senti Mimun: “Dobbiamo giocare così. Non lasciamo nulla di…” - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

“Giochiamo concentrati e con orgoglio”, ha esordito Clemente Mimun sul proprio profilo Twitter. Un messaggio indirizzato ai biancocelesti, è il suo incoraggiamento per la tanto attesa sfida di domani. C'è un po' di apprensione in casa biancoceleste a causa dell'assenza di Sergej Milinkovic Savic, squalificato, e del capitano Ciro Immobile. Il giornalistain merito, ha poi aggiunto: “Anche se senza Ciro e Milinkovic sarà durissima, non lasciamo nulla di intentato…comunque andrà sempre con la LAZIO !!!”.

