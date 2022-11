Udinese, ladri a casa di Walace durante la gara contro il Lecce: i dettagli

Fonte: ItalPress

© foto di www.imagephotoagency.it

Periodo non particolarmente fortunato, dal punto di vista personale, per Walace, protagonista positivo, sul campo, nella stagione dei bianconeri. Dopo l'incidente automobilistico di poco meno di un mese fa, altra disavventura, simile a quella capitata al collega di reparto, Arslan. Fra il pomeriggio e la sera di ieri, mentre il brasiliano era impegnato alla Dacia Arena nell'anticipo di Serie A contro il Lecce, la sua abitazione di Pasian di Prato, alle porte di Udine, è stata oggetto della visita di ladri che hanno forzato la porta d'ingresso. Visita non piacevole considerando l'importo della refurtiva: tra gioielli, orologi e abiti, il valore si aggira attorno ai 200.000 euro. Il centrocampista ha allertato le forze dell'ordine con i carabinieri di Udine che stanno cercando di arrivare a chi ha commesso il furto grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nel paese friulano.

