Lazio, senti Petrucci (Sky): "Mi aspetto una grande reazione. Sugli infortunati..."

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sky Matteo Petrucci ha parlato del momento della Lazio e di quello che si aspetta in questo momento dalla squadra di Baroni. Ecco le sue parole: "Il grande interrogativo di questa settimana sarà quello di capire come reagirà la squadra. È una prima volta, mai ci sono altre sconfitte del genere. Gli altri insuccessi erano stati dettati da episodi sporadici e non era mancata la prestazione della squadra. Per la prima volta la Lazio si è sciolta. Se me lo chiedi ti dico di sì, che secondo me ci sarà una reazione, a sensazione. Non ho elementi per dirti che non ci sarà una reazione; il K.O contro l’ Inter come ha detto Baroni non è un dramma, ma non va neanche normalizzato. Questa squadra ha tutti i requisiti tecnici e mentali per riscattarsi a Lecce. Per quanto riguarda gli infortunati ci potrebbero essere rientri importanti, come quello molto probabile di Romagnoli e di Vecino. Lo stesso Dia non è in dubbio per la partita di sabato; grossi problemi da questo punto di vista non ne vedo".