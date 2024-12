Lazio, senti Tuia: "Vi dico una cosa che nessuno si aspetta su Baroni"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di Radio Laziale, l'ex difensore biancoceleste Alessandro Tuia, ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi sulla figura di Marco Baroni, tecnico che lo ha allenato ai tempi di Lecce. Ecco le sue parole: "La partita con l’Inter fino al 35’ è stata più dalla parte della Lazio. I biancocelesti avevano iniziato molto bene, poi ci sono stati degli episodi che hanno contraddistinto la partita. L’Inter si sa è una grande squadra e ha stravinto, anche se il risultato è un po’ bugiardo. Vi dirò una cosa inaspettata: Baroni è uno dei mister più burberi che io abbia mai avuto; non gli piace molto parlare in generale, il suo modo di comunicare è un po’ diverso dagli altri. Però quando vedi la passione che mette anche nel parlare alla squadra pur nella sua semplicità, ti conquista. Mette grande dedizione in qualsiasi cosa; i giocatori vedendo un allenatore così coinvolto sentono quasi l’obbligo di restituire tutta quella passione e quell’impegno e danno tutto sul campo. Esattamente questo sta succedendo alla Lazio e per me non è affatto una sorpresa".