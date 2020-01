Lazio senza sosta: solo il Bayern ha segnato più volte in entrambi i tempi

Una Lazio a corrente continuata. Che non stacca mai la spina e resta connessa alla partita 90min/90. Più recupero. Ed è proprio la costanza di rendimento a rendere grande la versione 2019/20 della squadra di Inzaghi che, quando segna, spesso lo fa in entrambi i tempi di gioco. È capitato 10 volte su 17 (il 59% delle partite): prima lo stordimento, poi il colpo del ko. Come riporta Lazio Page, solo il Bayern Monaco ha fatto meglio in Europa, riuscendo ad andare in rete 11 volte sulle 17 partite nelle quali ha timbrato il cartellino (65%). Seguono poi Liverpool (11/20 - 55%), Barcellona (10/19 - 53%), Lipsia e Schalke (9/17 - 53%), Atalanta e Inter (9/18 - 50%).

