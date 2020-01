Lazio, Canigiani: "Col Napoli scenografia allo stadio. Derby? C'è disponibilità..."

Il responsabile del marketing biancoceleste, Marco Canigiani, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3: "Per il 120esimo anno della Lazio stiamo organizzando una serie di eventi. Il programma è già stato presentato dalla Polisportiva, sono previsti tanti eventi nei prossimi giorni".

LAZIO - NAPOLI: "Le sorprese inizieranno dalla partita di sabato contro il Napoli, quando all'Olimpico ci sarà una scenografia molto suggestiva: invito i tifosi a recarsi presto allo stadio. Sulla vendita speriamo di arrivare a 50mila presenza, anche se difficilmente la raggiungeremo, perché in questi casi conta molto l'affluenza della squadra ospite. E visto l'andamento del Napoli, non mi aspetot un grande esodo".

ROMA - LAZIO: "Per il derby non credo ci siano settori già terminati, nelle prossime ore avremo qualche aggiornamento".

ABBONAMENTO: "La gara casalinga con l’Hellas Verona è stata spostata quindi rientrerà tra le gare del girone di ritorno. Dalla prossima settimana, quando partirà la vendita di Lazio-Sampdoria, chiunque acquisterà un biglietto in un posto libero inibirà la vendita per gli abbonati quindi invito chiunque voglia sottoscrivere la tessera a farlo in questa settimana”.

Lotito: "Immobile il nostro simbolo"

PAIDEIA: controlli per Lulic

TORNA ALLA HOMEPAGE