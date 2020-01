Lazio, Lotito: "Immobile il nostro simbolo. Mercato? Zarate, che rimpianto..."

Claudio Lotito si gode la sua Lazio, reduce dalla vittoria contro il Brescia e protagonista di un meraviglioso percorso in campionato. Il numero uno biancoceleste si è espresso, innanzitutto, su Ciro Immobile, vero simbolo di questa squadra: “Con lui ho un rapporto bellissimo. La Lazio è una grande famiglia. Io sono il padre e non faccio preferenza tra i miei figli”. Poi, sono arrivati i complimenti nei confronti di Simone Inzaghi, conoscitore di calcio e gran lavoratore, capace di coinvolgere e trascinare tutti. Quelli che agli altri possono sembrare errori, secondo il patron capitolino, in realtà sono solo momenti legati alla crescita e alla fortificazione di una persona.

PASSATO - Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è tornato a parlare del passato, in particolare dell’acquisto di Miroslav Klose, sottolineando i meriti del suo ds: “Anche grazie a Tare abbiamo messo Klose nella condizione di potersi esprimere e raggiungere grandi traguardi”. L’acquisto a cui il presidente è più legato è quello di Milinkovic, mentre il rimpianto rimane quello di aver speso tanto per Mauro Zarate che, invece, non ha prodotto i risultati su cui tutti puntavano. Il trofeo che evoca nel patron la maggior soddisfazione è la Supercoppa del 2009 contro l’Inter. Mentre, sul 26 maggio si è espresso in questo modo: “Una partita epica, con un risultato che rimarrà negli annali. Irripetibile. Un’impresa che mandò letteralmente in delirio il popolo laziale”.

SODDISFAZIONE - La soddisfazione più grande, però, resta quella di aver fatto ricredere coloro che prima lo contestavano. Obiettivi? Lotito ha le idee chiare, vuole vincere altri trofei con la Lazio, oltre a diventare punto di riferimento per la politica sportiva, a salvaguardia dei valori fondanti della società civile. "Voglio portare il sorriso e la voglia di combattere anche a quelle persone che devono superare degli ostacoli nella vita quotidiana", ha concluso il patron biancoceleste.

