Lazio, hai il tuo sprinter! Caicedo, uno scatto a velocità record

Come una pantera. Il paragone tra Felipe Caicedo e l’elegante felino è quantomai adatto. Ad accomunarli una strategia vincente: entrambi aspettano con pazienza il momento giusto per diventare letali, per sfoderare tutte le proprie caratteristiche. Nel caso dell’ecuadoriano, queste sono potenza, tecnica e velocità. Tra le armi a disposizione dell’ex Espanyol c’è anche la rapidità, dimostrata nei minuti finali del match contro il Brescia: un suo scatto ha registrato la velocità record della Lazio da due anni a questa parte. Lazzari e Correa si sono dovuti arrendere: ‘Felipao’ ha bruciato la concorrenza e si è reso decisivo con un assist ad una manciata di secondi dal fischio finale, ça va sans dire.

ZONA PANTERONE - I minuti di recupero sono il suo momento. Aggredisce l’avversario, diventa decisivo. Può entrare a gara in corso per togliere le castagne dal fuoco oppure partire da titolare, la musica non cambia. Lo dimostra il match di sabato scorso, quando il ‘Panterone’, in campo dal 1’, è riuscito ad incidere in quei minuti lì con un assist a pochi secondi dal novantesimo. Il quarto uomo alza la lavagna luminosa per comunicare i minuti di recupero, Caicedo tira fuori il meglio di sè. Le difese avversarie sono avvisate.

INZAGHI - Sulla permanenza nella Capitale e sul successo di Felipe c’è, ovviamente, il merito di Simone Inzaghi, che ha deciso di puntare su di lui, anche quando gli erano stati proposti altri attaccanti per prendere il posto dell’ecuadoriano nel ruolo di vice-Immobile. Simone, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha lottato per la conferma del suo ‘bomber di scorta’, che si è lasciato convincere. Mai decisione ebbe frutti migliori. Ai ‘Fantastici Quattro’ si è aggiunto un quinto Supereroe, Caicedo. E non chiamatelo riserva.

