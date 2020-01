È sempre più una Lazio ‘last minute’: tutti i record raggiunti

La Lazio sembra averci preso gusto. Inutile chiedere alla squadra di segnare il prima possibile, magari per evitare la tachicardia fino all’ultimo minuto. Ai biancocelesti piace aspettare i secondi finali della gara per portarsi in vantaggio. Il curioso trend dura da qualche giornata, ed il gol siglato da Ciro Immobile contro il Brescia al 92’ è il settimo arrivato nei minuti di recupero (dal 90’ in poi) in campionato. Ad un passo il record storico di otto, centrato nelle stagioni 1994/95 e 1997/98. A riportarlo Lazio Page, che aggiunge come quella conquistata ieri dall'armata di Simone Inzaghi al Rigamonti sia la terza vittoria in Serie A arrivata nei minuti di recupero. La compagine capitolina ha, dunque, eguagliato il miglior risultato del club (tre successi nel 1993/94 e nel 2013/14). Infine, grazie alle reti arrivate dopo il 90', la Lazio ha potuto collezionare ben otto punti, solo uno in meno del record di nove nella stagione 2013/14.

Pubblicato il 6/1