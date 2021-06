Lazio, serata speciale per Armini in compagnia di due stelle di Masterchef -FOTO

Giornata speciale e in compagnia di due chef freschi di Masterchef quella di ieri per il capitano della Primavera della Lazio Nicolò Armini. Il difensore ha trascorso la serata in compagnia da una parte di Monir e dall'altra di Francesco, detto 'aquila', vincitore proprio del cooking show condotto dal trio Canavacciuolo, Barbieri, Locatelli. Tra risate, scherzi e tentativi di tiramisù la serata si è conclusa con una scambio reciproco di regali: Armini ha regalato ad Aquila la sua maglia autografata e lo chef ha regalato al biancoceleste il suo libro di cucina appena pubblicato.

