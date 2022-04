Lazio, Sergio: "Bicchiere mezzo pieno con il Torino. Immobile..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato ai microfoni di TMW Radio, il doppio ex di Lazio e Torino, Raffaele Sergio, ha commentato così l’1-1 maturato ieri all’Olimpico: “Nonostante il Toro abbia fatto una grande partita, recuperare queste partite è sempre importante. Per la Lazio il bicchiere è mezzo pieno. Immobile è stato colpito in maniera esagerata perché in campionato ha fatto bene, non è stato giusto scaricare le colpe del flop della Nazionale su Immobile. In campionato ha fatto tanto e non va dimenticato”.