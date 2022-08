Lazio, sette anni fa Milinkovic diventava biancoceleste: il video della società

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il 6 Luglio in casa Lazio è una giornata storica, una giornata che i tifosi non dimenticheranno mai: sette anni fa Sergej Milinkovic-Savic diventava un nuovo giocatore della Lazio, come ricordato dal post della società. Il Sergente, destinato a vestire la maglia della Fiorentina, rifiutava a sorpresa l'approdo a Firenze dopo aver raggiunto il Franchi e ripartiva alla volta di Roma, accolto dai tifosi biancocelesti. Una storia destinata a diventare leggenda, un inizio dalle gradi premesse straordinariamente rispettate. Oggi Milinkovic è entrato nella storia della Lazio, nel cuore dei tifosi, ha colpito gli appassionati di questo sport con giocate, gol e assist. Il 6 Luglio del 2015 la storia della recente di questa squadra subiva un cambiamento storico, i tifosi non erano consci, forse nessuno lo era, del gioiello che atterrava a Roma: un fenomeno con la maglia numero 21 sulle spalle.