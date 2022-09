Lazio, si avvicina la gara col Feyenoord: le iniziative sociali promosse

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio si sta preparando per fare il suo esordio in Europa League contro il Feyenoord, l’appuntamento è per giovedì alle 21 all’Olimpico. In attesa della sfida sia la società biancoceleste sia quella olandese hanno deciso di promuovere delle iniziative sociali per far vivere un momento di sport ai bambini e alle bambine meno fortunate. A darne notizia è stato il club capitolino attraverso un comunicato pubblicato sui canali ufficiali. Questo quanto si legge nella nota: “In vista del match di Europa League di giovedì 8, Lazio e Feyenoord hanno deciso di far vivere un momento di sport alle bambine e ai bambini meno fortunati. Le due società, “consorelle” in seno all’EMCA, l’associazione delle Polisportive europee presieduta proprio dalla Società Sportiva Lazio, promuovono con le rispettive fondazioni un progetto di inclusione sociale facendo praticare ai piccoli ospiti della So.Spe. di Suor Paola, fra cui numerosi giovani rifugiati, vari sport fra cui il calcio, l’atletica e il Football Americano. Appuntamento presso la sede della So.Spe. a Via de’Iacovacci 21, mercoledì 7 settembre alle ore 10. Si tratta di un progetto che vuole coinvolgere in prospettiva anche Sturm Graz e Midtjylland, le altre squadre del gruppo F di Europa League. L’idea è farlo divenire - attraverso questa iniziativa pionieristica nella storia delle competizioni europee – un “charity group” con quattro squadre decise a valorizzare la vocazione sociale dello sport compiendo un gesto di attenzione ai più deboli nei diversi pre partita”

In merito si è espresso il presidente Claudio Lotito: “Ancora una volta la famiglia biancoceleste alla Fondazione S.S. Lazio 1900 assieme si dimostra pioniera in quanto a iniziative dall’alto impatto sociale e punto di riferimento per quanto riguarda la valorizzazione del vero spirito olimpico: massimo rispetto e massima collaborazione con l’avversario per portare sollievo – attraverso lo sport – anche ai più deboli”

Poi gli interventi del Presidente della Fondazione S.S. Lazio, Gabriella Bascelli e Antonio Buccioni: “Siamo molto emozionati per la riuscita di questa iniziativa perché da un lato dimostra lo spirito europeo di coesione che ci accomuna alla consorella del Feyenoord, con la quale siamo impegnati fianco a fianco – in seno all’EMCA - in progetti a tutela dei più deboli; dall’altro che il movimento Lazio è unico e irripetibile; siamo tantissime discipline sportive nella Polisportiva più grande d’Europa, ma un’unica grande famiglia”

Infine, le dichiarazioni della Feyenoord Foundation: “È bello essere di nuovo a Roma e poter dimostrare con l’esempio dei fatti lo spirito sportivo che ci accomuna alla Lazio, l’orgoglio per la nostra dimensione sportiva e la centralità della vocazione sociale nel nostro sforzo quotidiano di rendere la società più giusta attraverso lo sport”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE