Lazio, si continua a trattare per il rinnovo di Luiz Felipe: la situazione

Non solo il calciomercato, in casa Lazio tiene banco la questione legata al rinnovo di Luiz Felipe. Il difensore ha risposto alla chiamata di Mancini in Nazionale e oggi si unirà al gruppo per la sua prima esperienza con la maglia azzurra, intanto il suo manager Castagna continua a trattare con la società. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei le due parti si sono incontrate spesso in questi giorni e soprattutto ieri filtrava ottimismo anche se ancora non ci sono risposte definitive. Le richieste sono ormai note: Luiz Felipe vorrebbe un ingaggio di 2,5 milioni; la Lazio si è spinta fino a poco meno di 2 milioni.

Sarebbe un grave errore quello di perdere il giocatore a zero: l'italo brasiliano ha offerte in Spagna ma non è da escludere che anche qualche club italiano non possa farsi avanti. Un possibile interesse della Roma è già stato smentito ma alla finestra rimane il Betis Siviglia che gli avrebbe offerto un quadriennale. Luiz Felipe è a un bivio: a Roma si sente a casa e ha un posto di primo piano nel progetto. Il tempo scorre, una risposta è attesa nelle prossime settimane.