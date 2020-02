Lazio, si ferma la striscia di vittorie consecutive in casa: record mancato

Non è stato il giorno del sorpasso sull'Inter, la Lazio si infrange sul muro del Verona e guadagna un solo punto in classifica. Si interrompe con questo pareggio a reti inviolate la striscia di vittorie consecutive in casa, che resta ferma a 7. Nel 1973/74, 1997/98 e 1998/99 i biancocelesti avevano raggiunto invece quota 8. Inoltre, per ben 16 gare la Lazio di Inzaghi era andata a segno. Rimane dunque vivo il record di 21 partite consective con almeno una rete siglata, stabilito nel 1955/56.

Si ringrazia Lazio Page per le statistiche

LAZIO - VERONA, LE PAGELLE

LAZIO, LE PAROLE DI TARE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE