Lazio, si torna a Formello: il punto tra i nazionali e i gestiti

RASSEGNA STAMPA - I tre giorni di riposo sono terminati: è tempo di tornare a Formello. Ripartono gli allenamenti in vista della gara contro il Verona, la Lazio si ritroverà in campo alle ore 11. Baroni attende il rientro dei giocatori dalle nazionali per riprendere il campionato dalle buone sensazioni lasciate nel pareggio contro il Milan.

Marusic, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni sono i primi rientrati nella Capitale, dovrebbe riaggregarsi fin da subito. Poi toccherà a tutti gli altri (giovedì c'è doppia seduta). In questa settimana, dedicata principalmente alle prove tattiche, il tecnico valuterà con attenzione le condizioni di tutti i suoi calciatori. Le decisioni vere e proprie per il match dell'Olimpico inizieranno a delinearsi tra venerdì e sabato, come scrive Il Corriere dello Sport.

La Lazio si prepara ad affrontare un vero e proprio tour de force: dopo il Verona c'è la Fiorentina (22 settembre) e infine l'esordio in Europa League contro la Dinamo Kiev. Gigot strapperà la sua prima convocazione, Gila proverà a ottenere una maglia da titolare. Da tenere d'occhio le condizioni di Patric, Romagnoli (gestiti negli ultimi giorni), Rovella (fermo per leggeri sintomi influenzali), Dia (fastidio alla caviglia) e Castrovilli, ritrovato in campo lo scorso sabato.