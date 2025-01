Lazio, si torna a parlare di cilindrata mentale: ma Baroni calma le acque

Nessun allarme. Sicuramente il risultato non è quello sperato, sicuramente si doveva fare meglio, ma i campanelli delle ultime partite non preoccupano Marco Baroni che, dopo il derby perso dalla sua Lazio contro la Roma, in conferenza stampa allontana i problemi inerenti l'aspetto mentale dei suoi giocatori: "Non sono preoccupato, le ultime tre gare sono tutte diverse. Oggi c'era tanta pressione, qualcuno l'ha avvertita più degli altri. Bisogna rifare quello che abbiamo fatto nel secondo tempo, incredibile non essere riusciti a segnare. Ci dispiace tanto per la nostra gente".