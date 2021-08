Lazio, si torna all’Olimpico: partita la vendita libera dei biglietti per lo Spezia - VD

L'attesa sta per terminare. Lo stadio Olimpico è pronto a riabbracciare i tifosi biancoceleste. In occasione della seconda giornata di campionato, in cui la Lazio ospiterà lo Spezia, i supporters potranno ritornare sugli spalti per supportare la propria squadra. Dopo la convincente vittoria sul campo dell'Empoli i ragazzi di Sarri sono chiamati a confermarsi. La società biancoceleste ha annunciato la vendita dei tagliandi con un video sui suoi canali social.