Lazio, si vola verso Cluj: biancocelesti pronti all'esordio europeo - FT&VD

Un anno e mezzo dopo, la Lazio torna in Romania. L'ultima volta risale al 15 febbraio 2017, quando la squadra di Inzaghi affrontava la Steaua Bucarest nell'andata dei sedicesimi di Europa League. Un trasferta sfortunata che deve fungere da campanello d'allarme: guai a sottovalutare questo Cluj. Il mister ne è consapevole e non stravolgerà la squadra, partire bene nel girone sarà fondamentale anche per risollevare il morale dopo la debacle di Ferrara. Volano allora i biancocelesti, da poco in rotta verso la città romena. Ecco alcuni scatti dall'aeroporto e il video della partenza, pubblicato sui profili social ufficiali della Lazio.

LAZIO, TROPPI BLACKOUT NELLA RIPRESA

CLUJ-LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE