Lazio, Signori: "Nessun cambio di modulo. Bologna? Una questione di testa"

Intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia, Beppe Signori ha parlato della Lazio di Sarri e della brutta sconfitta rimediata la scorsa domenica contro il Bologna: "Cambiare modulo dopo sette partite non sarebbe il giusto messaggio. Anche se in maniera altalenante, la Lazio ha dimostrato di che pasta è fatta. La convivenza di 5 giocatori offensivi? Si, è possibile. Milinkovic, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, possono coesistere mantenendo l'equilibrio e garantendo allo stesso momento la loro indiscutibile qualità. Sarri? La strada è quella giusta, l'allenatore è di livello assoluto".

LA DISFATTA - "La sconfitta contro il Bologna è stata esclusivamente una questione di testa da affrontare e correggere al più presto possibile. Tuttavia, cambiare adesso dopo sole sette gare non avrebbe senso, non sarebbe per il gruppo il messaggio giusto. Ora l'importante è il lavoro durante la sosta, soltanto con quello le cose andranno sempre meglio per la Lazio ed i suoi splendidi tifosi che ancora ringrazio per i cori dedicati a me anche giovedì scorso all'Olimpico contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Sono e saranno per sempre nel mio cuore. Forza Lazio!".

