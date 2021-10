Vieri: "La Lazio di Sarri ha bisogno di tempo, giudichiamo a febbraio"

Sul proprio canale Twitch, durante la puntata odierna della Bobo Tv, Christian Vieri ha parlato della Lazio. La sua analisi, pur ammettendo delle difficoltà, ha una sfumatura sicuramente ottimistica: "La Lazio è in ritardo ma Sarri ha portato cose rivoluzionarie, quindi ha bisogno di tempo. Secondo me la Lazio di Sarri va giudicata a febbraio, vedremo dove sarà allora. Anzi, per come sono fatto io andrei addirittura all'anno dopo per giudicarlo".