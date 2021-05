Lazio, situazione diffidati: pericolo scampato per la Roma

La Lazio può tirare un sospiro di sollievo. Nella sofferta vittoria contro il Parma i diffidati sono riusciti a non prendere il cartellino che li avrebbe messi fuori causa nel derby. Luiz Felipe, Parolo, Akpa Akpro, Cataldi e Luis Alberto saranno così a disposizione di Inzaghi contro la Roma. Milinkovic, altro diffidato, non è sceso in campo contro i ducali e proverà a recuperare per la stracittadina.