Lazio, situazione indice di liquidità: la mossa di Lotito

La situazione riguardante l'indice di liquidità tiene ancora banco in casa Lazio. Un argomento che sarà oggetto di discussione dell'assemblea della Lega di Serie A che si terrà oggi in cui si dovrà discutere per parlare dei diritti TV relativi ai Paesi del Medio Oriente. L'introduzione dell'indice di liquidità a 0,5 valido per l'ammissione al campionato ha creato qualche grattacapo alla Lazio che al momento non è in regola. Entro il 22 giugno va trovata una soluzione, ma in tal senso il presidente Lotito ha rassicurato tutti. Al contempo però stando alla rassegna di RadioSei il patron biancoceleste attende la sentenza del Collegio di garanzia del Coni attesa per giovedì riguardante proprio questa delicata questione.