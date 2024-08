Lazio, Sonetti: "Ho allenato Baroni, i tifosi non si devono preoccupare..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex tecnico italiano, Nedo Sonetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale. Su Marco Baroni, che Sonetti ha allenato nel corso della sua carriera ha affermato: “Baroni è una persona estremamente seria, per me la Lazio ha fatto un acquisto molto importante, sa gestire la gente giovane e anche quelli più grandi. L’ho avuto al Bologna in una situazione drammatica societaria sbagliata, l’ho avuto e capito la sua importanza. Anche al Verona ha fatto cose molto belle. Penso che anche a Roma possa fare cose importanti. Sono convinto che farà bene”.

INSEGNAMENTI – “Di rubare non lo so, Baroni è molto serio e che ha fatto la gavetta, tutte le categorie e si merita di allenare una grande squadra. Credo abbia le possibilità, se viene aiutato può affermarsi in una grande squadra come la Lazio”.

PREOCCUPAZIONI TIFOSI - “I tifosi della Lazio devono essere preoccupati della squadra, non di Baroni, è un bravo ragazzo e intelligente. Va bene anche nei gruppi difficili, i problemi sono nella squadra. Non è semplice perché sono le aspettative ad essere sbagliate, i nuovi venuti al posto di questi ex leader devono avere tempo e spazio per dimostrare il loro valore. Per ora la Lazio non è una grande squadra ma può diventarla se arrivano giocatori di una certa prospettiva e italiani”.

UNDER 23 – “Le seconde squadre possono essere una cosa quasi intelligente, se l’Under 23 siano adoperate per far maturare giovani che sono di valore e possono affermarsi”.

ATTACCO – “Per giocare in Serie A non è semplice, non posso dire ancora che siano bravi giocatori. Dia? Un conto è giocare a Salerno, un conto a Roma”.

PALLADINO – “Non capisco i fiorentini, Commisso ha messo centinaia di milioni di euro a disposizione della squadra. Ha fatto il Viola Park che è meraviglioso. Mi dispiace che avrebbe voluto fare un nuovo stadio a Firenze. Palladino? I toscani sono polemici di solito, sono tremendi i fiorentini tifosi e non. Fiorentina può allarmare la Lazio? Non è semplice il pubblico, come anche a Roma. Atalanta? Sicuro mira al titolo”.

JUVENTUS ANTI INTER - "Il problema è che è una buona squadra, già in testa alla classifica e che ptorebbe finire molto bene questo campionato. Se inizia il campionato e c'è il emrcato ancora in atto è una pazzia assoluta. Non si devono cercare i giocatori, è sbagliato cercarli nel mezzo delle partite".

"La Nazionale va aiutata. Spalletti lo conosco bene, l'ho sempre ammirato ha fatto cose straordinarie a Napoli e alla Roma ma quest'anno c'è stato qualcosa che non è andato. Sono contento sia rimasto, troverà le giuste mosse