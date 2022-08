Lazio, sorpresa in hotel a Genova: un grande ex fa visita alla squadra

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è a Genova dove questa sera affronterà la Sampdoria. Nel corso del soggiorno in albergo, la squadra ha ricevuto una graditissima visita. Si tratta di Abdoulay Konko che ha vestito la maglia biancoceleste dal 2011 al 2016 totalizzando 126 presenze e 1 gol vincendo la Coppa Italia nella storica finale contro la Roma del 26 maggio 2013. Attualmente si occupa delle giovanili del Genoa e vista la presenza della squadra in città ha pensato di andare a trovare alcuni dei suoi ex compagni che ancora oggi militano tra le file laziali. Tra questi spiccano Radu e Cataldi con cui "Bubu" (soprannome affibbiatogli quando calcava i campi di gioco) si è fermato a fare due chiacchiere. Tra gli altri giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio durante la sua permanenza nella Capitale ci sono anche Patric, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic.