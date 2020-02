Lazio - Spal, probabili formazioni: Caicedo con Immobile, c'è Bastos

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - SPAL - Si è riposata la Lazio, dopo le fatiche del derby. È tornata ad allenarsi martedì con un po' d'angoscia per alcuni problemi di infermeria. Il più grande: le condizioni di Correa. Il Tucu salterà le prossime 2/3 partite, sarà da valutare per Parma e in caso Inter. Tutto ok invece per Luis Alberto, tornato ad allenarsi giovedì. In gruppo si vedono anche Marusic e Lukaku, non Cataldi. Adekanye invece si è fermato per un'elongazione muscolare. Detto questo, si passa agli 11 titolari. Rispetto al match con la Roma i cambi saranno massimo due. Strakosha, Acerbi e Radu restano intoccabili, mentre Luiz Felipe (affaticamento) potrebbe uscire addirittura dalla lista dei convocati. Al suo posto giocherà Bastos, Patric è influenzato e guarderà i suoi compagni da casa. Venerdí è tornato in gruppo Lulic, non dovrebbe essere in dubbio anche se si scalda Jony, e torna tra i convocati anche Lukaku. Per il resto soliti 4 a centrocampo, da Lazzari al trio Milinkovic-Leiva-Luis Alberto. In attacco, viste le condizioni di Correa, ci sarà Caicedo. Il Panterone formerà la coppia d'attacco con Immobile. Attenzione a Ciro, è entrato in diffida.

CAPITOLO SPAL - Che grane in casa Spal, le squalifiche di Petagna (ceduto al Napoli, ma rimarrà a Ferrara sino a giugno) e Valoti sono arrivate tra capo e collo a mister Semplici. Erano diffidati e sono stati ammoniti contro il Bologna, salteranno la Lazio. Sono due titolari, sostituirli non sarà semplice. Gli emiliani dovrebbero affidarsi a Floccari come centravanti. Paloschi, nel frattempo, è stato ceduto al Cagliari. Percorso inverso invece per Cerri, che però non ci sarà contro la Lazio. Al posto di Valoti dovrebbe invece vedersi Murgia, in panchina nello scorso weekend. Possibile anche il rilancio tra i titolari di Bonifazi, neo-acquisto (si tratta di un ritorno) e pedina che potrebbe risultare fondamentale per la salvezza dei ferraresi. Dovrebbe prendere il posto di Cionek, che resterà a Ferrara. Di seguito, ecco le probabili formazioni di Lazio - Spal.

Lazio - Spal

Serie A 2019/20 - 22ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 2 febbraio, ore 15:00

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A. Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Cataldi, Correa, Luiz Felipe, Patric

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe, Radu

SPAL (3-5-2): Berisha; Bonifazi, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Missiroli, Dabo, Reca; Floccari, Di Francesco. A disp.: Letica, Thiam, Felipe, Zukanovic, Salamon, Valdifiori, Castro, Tunjov. All.: Leonardo Semplici.

INDISPONIBILI: Cerri, Cionek, D'Alessandro, Fares

SQUALIFICATI: Petagna, Valoti

DIFFIDATI: Vicari

SPECIALE LAZIO - SPAL - Anche per questa stagione torna l'appuntamento con LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO e WEB TV, per seguire insieme la 22ª giornata di Serie A. Durante i 90 minuti dell'incontro Lazio-Spal sarà LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO a tenervi compagnia: a partire dalle ore 15:00, i conduttori e il nostro direttore Alessandro Zappulla dallo Stadio Olimpico di Roma vi racconteranno la partita della Lazio. Al fischio finale, entra in scena LALAZIOSIAMONOI WEB TV: vi porteremo per mano in zona mista, vi faremo ascoltare le parole dei protagonisti e commenteremo il risultato con i nostri esperti. Potrete seguire i contributi video cliccando sul nostro sito nei vari articoli multimediali oppure collegandovi al nostro canale DailyMotion (dailymotion.com/Lalaziosiamonoi). Inoltre, potrete seguire la trasmissione web radio e l'audio del post-partita della web tv anche grazie alla nostra applicazione per smartphone e tablet. Ovviamente potrete partecipare anche voi. Scriveteci sulle nostre pagine Facebook (Lalaziosiamonoi) e Twitter (@laziosiamonoi), attraverso l'hashtag #lalaziosiamonoi. Ci vediamo domenica allora: appuntamento alle ore 15:00 per LALAZIOSIAMONOI WEB RADIO, poi spazio alla WEB TV! Vi aspettiamo!!!

