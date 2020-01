Lazio - Spal, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE LAZIO - SPAL IN TV - Il punto nel derby ha fermato il filotto di vittorie consecutive (11), ma non la Lazio. Che, di fatto, perde solo due punti sull'Atalanta e può continuare a sognare in grande guardando avanti. Calma, piedi per terra, tre punti alla volta. A cominciare dal match contro la Spal in programma domenica 2 febbraio alle 15:00, lo stadio è sempre l'Olimpico di Roma. Per chi non potesse vederla dal vivo, la diretta della partita sarà disponibile in esclusiva Sky - solo per gli abbonati calcio - su Sky Calcio 253 (canale 253, appunto). Stesso canale raggiungibile anche in streaming per pc, tablet e smartphone tramite l'app di Sky Go.

