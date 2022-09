Lazio-Spezia, i precedenti: il bilancio nei cinque confronti ufficiali

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La sosta per le nazionali è ormai alle spalle. Il prossimo weekend si scende nuovamente in campo e la Lazio si ritroverà di fronte allo stadio Olimpico (domenica 2 ottobre ore 12:30) lo Spezia di Gotti che finora sta ben figurando in campionato. Non sono molti i precedenti contro la formazione ligure, affrontata in appena cinque occasioni. La prima nei quarti di finale della Coppa Italia 1940/1941 con il netto successo dei biancocelesti in trasferta per 5-2. Le due compagini sono tornate a confrontarsi nella stagione 2020/2021. Doppio 2-1 per i capitolini. All'andata giocata in campo neutro all'Orogel Stadium di Cesena decisivi i gol di Immobile e Milinkovic Savic. Al ritorno le firme furono di Lazzari e Caicedo. Lo scorso anno invece le sfide sono state di gran lunga più scoppiettanti in termini di gol. Netto 6-1 all'ombra del Colosseo e 4-3 laziale a La Spezia con il contestato gol di Acerbi all'ultimo respiro. Dunque, un cinque su cinque decisamente ben augurante. Uno score che i tifosi sperano si possa incrementare già a partire da domenica.