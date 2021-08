Lazio - Spezia, il club ricorda l'appuntamento: "Torniamo a casa!" - FOTO

Ancora qualche ora d'attesa e poi arriverà il fischio d'inizio della sfida tra Lazio e Spezia. In attesa di scendere in campo, ritrovando finalmente il pubblico all'Olimpico dopo un anno e mezzo di assenza, il club biancoceleste ha ricordato l'appuntamento sui social. "Giorno della partita. Torniamo a casa", si legge sul post condiviso su Instagram. La squadra di Sarri affronterà quella di Thiago Motta: l'arbitro darà il via alla gara alle 18.30.

