Lazio - Spezia, Immobile scatenato: tripletta nel primo tempo, ma non è la prima volta…

Ciro Immobile is on fire. Nella seconda giornata di campionato con lo Spezia il bomber biancoceleste si scatena e firma tre gol nel primo tempo. Tripletta in quarantacinque minuti per il numero 17 di Sarri che buca tre volte Zoet, ribalta il vantaggio iniziale di Verde e manda la sua squadra al riposo sul 3-1. Non è la prima volta che l'attaccante campano fa hat trick nella prima frazione. Immobile infatti aveva compiuto questa mezza impresa già nel gennaio 2018, in occasione del match di Serie A contro la Spal terminato 5-2 per i biancocelesti con poker di Ciro.