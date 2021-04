Lazio - Spezia, Italiano: "Una squadra sveglia non avrebbe subìto quel rigore"

Anche il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Dazn della sconfitta contro la Lazio. L'allenatore ha espresso tutto il proprio rammarico per non aver conquistato neanche un punto all'Olimpico: "In questo momento sono arrabbiatissimo, a questo punto del campionato un pareggio sarebbe stato oro colato. E meritatissimo. Non portiamo nulla a casa per un episodio, e di questo sono rammaricato. Abbiamo giocato contro una grande squadra, abbiamo creato e concesso anche qualcosa, il punto era meritato. Episodi moviola? Per quanto riguarda Acerbi, io sento dire 'mano' e non so se è quella in appoggio o quella alta. Era quella d'appoggio, e il regolamento su questo parla chiaro. Per quanto riguarda il rigore della Lazio, verrò a parlarne nel momento in cui non mi verrà concesso. Oggi è stato concesso, e va bene così. Non voglio neanche giudicarlo. Potevamo far meglio, anche il portiere poteva metterci una pezza. La responsabilità è nostra, e non dell'arbitro".

GOL SUBITI - "A fine primo tempo ho detto alla squadra che era il quarto 0-0 consecutivo fuori casa, e poi nel secondo tempo continuiamo a subire gol ingenui per errori nostri. Cerchiamo di essere più concentrati e di far vedere che stiamo lavorando su quest'aspetto qui. Siamo partiti di nuovo molli, abbiamo subito gol, sbandato un pochettino. Poi però abbiamo ripreso in mano la partita, avevamo messo a posto la situazione. Sono cose che vanno lavorate, ma non è facile iniziare ad aggiustarle da subito. È un aspetto mentale, un calo fisico. Sono tanti gli aspetti, ma ci sta condizionando un intero campionato. Speriamo di poter migliorare nelle ultime nove".

Al termine di Lazio - Spezia, Vincenzo Italiano è intervenuto anche in conferenza stampa per commentare la gara vinta dai biancocelesti per 2-1. Queste le sue parole: "Non è la prima volta che nel secondo tempo entriamo un po’ molli e meno concentrati e subiamo gol. Rispetto alle altre trasferte eravamo riusciti a raddrizzarla grazie alle sostituzioni, i ragazzi sono entrati benissimo. La partita era in equilibrio, abbiamo rischiato di fargli male poi un episodio negativo l’ha decisa. Un fischio un po' generoso da parte dell'arbitro, non portiamo a casa un punto secondo me meritatissimo. Dobbiamo crescere, sono punti pesanti che non portiamo a casa. Anche contro la Roma al 95' abbiamo subìto gol qui. Il rigore? Se una squadra è sveglia queste cose possiamo evitarle, dobbiamo maturare. Se avessimo ottenuto il punto sarebbe stato oro colato. Il rammarico è che con questo punto saremmo andati in una situazione ancora più tranquilla in classifica. Anche se fosse arrivato il pareggio il campionato non sarebbe finito qua, restano altre battaglie. I ragazzi sono affranti, sono dispiaciuti ma se questo è lo spirito sono convinto che ce la faremo. Il gol di Verde? Per ogni allenatore è una felicità immensa vedere un giocatore entrare ed essere sempre decisivo. Aumenta il rammarico, se avessimo pareggiato sarebbe stata una festa il viaggio di ritorno".