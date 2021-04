Lazio - Spezia, l’urlo di Patric dopo il rigore di Caicedo

Si è fermato nell'ultimo allenamento prima della partita e non è rientrato tra i convocati, ma la Lazio è un grande gruppo e si esulta anche da casa. Patric, costretto a dare forfait per problemi fisici, non ha lasciato da sola la squadra e l'ha supportata dal divano di cada. Sui social, il numero 4 ha pubblicato il video del rigore di Caicedo che ha consegnato i tre punti contro lo Spezia seguito da un'esultanza liberatoria.