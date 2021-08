Lazio - Spezia, Luis Alberto torna alla magia: triplo assist dopo più di un anno

AGGIORNAMENTO ORE 20:00 - Non c'è due senza tre. Luis Alberto serve il triplo assist nel pomeriggio dell'Olimpico. L'ultimo passaggio vincente è per il 5-1 di Hysaj che si presenta davanti a Zoet e non sbaglia mettendo a segno il suo primo gol con l'aquila sul petto.

AGGIORNAMENTO ORE 19:17 - Luis Alberto concede il bis. Doppio assist nel primo tempo per il fantasista spagnolo che, nei minuti di recupero, batte un calcio d'angolo perfetto sulla testa di Immobile che deve solo spingerla dentro da pochi passi. Biancocelesti avanti di due gol al riposo anche grazie alla doppia giocata del Mago.

Lazio-Spezia, minuto 15. Felipe Anderson verticalizza e serve Luis Alberto al limite dell'area. Il centrocampista spagnolo addomestica il pallone e serve un cioccolatino per Immobile che scarica un bolide in porta e firma il gol del 2-1. Un'azione degna del miglior Sarrismo quella messa in mostra dalla Lazio in questo pomeriggio all'Olimpico. Tanta qualità e tecnica per i protagonisti biancocelesti, in modo particolare per Luis Alberto. Il numero 10 torna a servire un assist vincente dopo più di un anno. L'ultimo suggerimento decisivo dell'ex Liverpool risaliva infatti al 23 luglio 2020 quando mandò in porta Immobile nel match vinto 2-1 contro il Cagliari. Il Mago aveva servito due passaggi chiave anche lo scorso anno ma entrambi non erano stati considerati assist dalla Lega. Il primo con il Milan per Correa che superò Tomori e infilò Donnarumma. Il secondo contro il Genoa sempre per il Tucu che però mise il pallone in rete dopo aver vinto un rimpallo. 28 agosto 2021, una data importante per la Lazio che riabbraccia i suoi tifosi allo stadio e anche i passaggi illuminanti del suo numero 10.