Lazio-Spezia, Reina: “Bello condividere la vittoria con i tifosi. Contento per l'assist”

Si è appena conclusa la gara Lazio-Spezia all’Olimpico con una vittoria schiacciante dei biancocelesti davanti ai propri tifosi. 6 a 1 segna il tabellino, tripletta di Immobile e gol di Felipe Anderson, Hysaj e Luis Alberto. Provvidenziale per il gol di Felipe l’assist di Pepe Reina. Il portiere biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del match.

ASSIST- Miglior assistman tra i portieri dal 2007/08. “Te li ricordi tutti questi sei assist? È da un sacco di tempo che gioco a questo giochino quindi i numeri accompagnano. Sono contento perché sapevamo che loro erano una squadra aggressiva e sarebbero venuti a prenderci alti. Si sono mossi molto bene soprattutto nel secondo tempo e da li è partita l’azione del gol di Felipe, poi ha fatto tutto lui e l’espulsione ha condizionato la partita".

L’ESPERIENZA IN CAMPO – “Il fatto è che noi (insieme a Pedro e Hysaj) siamo avvantaggiati perché conosciamo il mister, sappiamo di essere una squadra in costruzione che viene da 5 anni di un determinato gioco e ora cambia completamente. Bisogna avere pazienza, noi ci metteremo impegno per accorciare i tempi e siamo contenti perché sono state due partite di livello con risultati positivi. Arriveranno anche le sconfitte ma è normale, il percorso di Sarri a Napoli mi ricordo che iniziò con questo entusiasmo. Noi dobbiamo accorciare i tempi e per chi conosce Sarri è un vantaggio ma è questo il percorso da seguire”.

EUROPA LEAGUE- “Grandi stimoli per le partite di Europa League, sembrano quasi partite di Champions e sono contento perché per me è meglio giocare contro grandi avversari. Sarà un gruppo molto forte che può fare qualsiasi punto nel girone. Dobbiamo iniziare bene".

SOSTA – “L'obiettivo prima della sosta era quello di fare punti in questo momento di costruzione. Le letture di queste due partite sicuramente evidenzieranno qualche aspetto negativo che va visto e migliorato. Non si può entrare in campo e subire gol nei primi 5 minuti per due volte consecutive”.

PUBBLICO – “È tutta un’altra cosa col pubblico. Gli stimoli e la concentrazione, la grinta e sentire i tifosi vicini per noi calciatori è pane quotidiano. Un’allegria immensa poter condividere questa vittoria con loro, sperando che verranno tante altre”.