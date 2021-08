Lazio - Spezia, Verde: "Vissuti tanti anni all'Olimpico, spero in un buon risultato oggi"

La seconda giornata di campionato per la Lazio sta per prendere ufficialmente il via. Sarà l'esordio stagionale all'Olimpico per i biancocelesti che ospiteranno lo Spezia di Thiago Motta. A pochi minuti dal fischio d'inizio Daniele Verde ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Ho vissuto tanti anni qui in questa città, i primi passi li ho fatti in questo stadio. Spero di portare un buon risultato oggi, ci tengo a dare tutto per la mia squadra. Thiago Motta? Coccola la squadra, si vince in 11 e si perde in 11, la cosa che ci fa vincere è il gruppo e qui siamo una vera famiglia".