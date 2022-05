Lazio, squadra troppo rilassata: Sarri sprona il gruppo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre partite al termine della stagione che vanno disputate come fossero finali per centrare l'obiettivo Europa League. Ad attendere la Lazio ci saranno nell'ordine Sampdoria, Juventus e Verona. Servirà mantenere alta la concentrazione ed evitare cali di concentrazione in questo rush finale. Lo sa benissimo Maurizio Sarri che ha spronato il gruppo dopo averlo visto un po' troppo rilassato in settimana. Come riporta la rassegna stampa a cura di Radiosei, il timore del Comandante è che la squadra abbia già la testa in vacanza. Il mister ha ripreso i suoi ragazzi a uno a uno, ha suonato la carica per riprendersi ancora un posto in Europa.