Lazio, standing ovation dell'Olimpico per Castellanos: i tifosi omaggiano il Taty

Una prestazione da incorniciare quella del Taty Castellanos contro il Venezia. L'attaccante della Lazio, autore del gol del momentaneo pareggio e protagonista con due legni colpiti, è stato omaggiato dall'intero Stadio Olimpico al momento della sostituzione. Quando Baroni, all'86', ha deciso di richiamarlo in panchina per mettere Pedro al suo posto, i tifosi di solo alzati in piedi e hanno accompagnato con un'ovazione la sua uscita dal campo.