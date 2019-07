Lazio, Strakosha ad Auronzo in ritardo: l'albanese deve recuperare dall'infortunio

L’inizio di stagione per Thomas Strakosha sarà all’insegna della precauzione. Il portiere albanese, che soffre di un problema al tendine d’Achille, non partirà con la squadra per Auronzo di Cadore il prossimo 12 luglio. Il fastidio lo tormenta da tempo, ora sta recuperando all’estero, poi raggiungerà i compagni in Veneto. Come riporta la rassegna di Radiosei, l’obiettivo è di evitare che l’infortuni si prolunghi ancora. Effettuerà le visite mediche di rito il prossimo 16 luglio insieme a Immobile, Acerbi, Marusic, Badelj e Durmisi, ovvero con tutti i giocatori impegnati con le nazionali a giugno.

