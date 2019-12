Lazio, Strakosha il muro anti-Juve: decisivo negli ultimi successi

La Lazio viaggia sull’onda dell’entusiasmo grazie alle prodezze dei suoi ‘fantastici quattro’, ma senza le prodezze di Thomas Strakosha, i gol di Immobile, gli assist di Luis e gli sprint di Correa servirebbero meno. Il portiere albanese si è letteralmente trasformato nelle ultime tre vittorie contro la Juventus, a partire dal quella in Supercoppa nell’agosto 2017, quando in avvio salvò una rete praticamente già fatta di Cuadrado, respinse i tiri successivi di Dybala ed Higuain e venne bucato solamente negli ultimi minuti dalla Joya, a cui fece seguito il gol di Murgia per il 3-2 finale. Le cose andarono ancora meglio ad ottobre 2017, nel bis centrato a Torino: in quell’occasione Thomas fu provvidenziale sia sul tiro da fuori di Khedira, sia su colpo frontale ribattuto con i piedi di Higuain, fino ad arrivare alla parata su Dybala dal dischetto, che evitò alla Lazio il pareggio. Fino ad arrivare al match di due settimane fa, in cui la formazione di Inzaghi si è imposta 3 ad 1, e Strakosha ha piazzato quattro super parate, in cui l’ultima è stata sul colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Non solo Juventus. Anche a Cagliari, riporta la rassegna stampa di Radiosei, i tifosi della Lazio hanno potuto ammirare un ‘Extrakosha’, che ha tenuto in piedi la squadra negando la gioia del gol a Nainggolan. Il giovane ex Primavera ha tutto quello che serve per fare una carriera al top, è migliorato molto sia sulla rapidità di riflessi sia sulla reattività e la capacità di intervento. Ora di fronte a lui un’altra sfida contro la ‘Vecchia Signora’: Strakosha, siamo sicuri, risponderà presente.

