Lazio, Strakosha maestro di clean sheet: quarto negli ultimi 20 anni

Il miglior attacco, a volte, è la difesa. Punti vista, la Lazio sicuramente ha curato con attenzione la retroguardia. E i risultati sono sto gli occhi di tutti. Strakosha è sicuramente un punto di riferimento per questa squadra, il portiere albanese sta difendendo con dedizione la porta biancoceleste. Un dato non può essere trascurato: sulle 147 presenze con l’aquila sul petto, sono 46 i clean sheet collezionati. Negli ultimi 20 anni in pochi hanno fatto meglio. Il record è di Marchegiani, a quota 145 porte imbattute su 339 gare disputate. Segue Peruzzi a 75 su 226, chiude il podio Marchetti con 68 su 194. Strakosha si piazza dunque quarto, davanti a Ballotta, Muslera e Sereni.