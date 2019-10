Lazio, Strakosha nella top 5 dei portieri di Serie A: la statistica

“Non ricordo parate di Strakosha” è diventato un po' il must di Simone Inzaghi. Usa spesso questa frase, il mister, per sottolineare come la sua Lazio abbia dominato l'avversario. Non permettendogli quindi di impensierire la retroguardia biancoceleste. Ma ci sono partite, come quella contro l'Atalanta, in cui l'estremo difensore albanese risulta invece decisivo. Un paio di suoi interventi sullo 0-2 (quando ancora mancava diverso tempo allo scadere della prima frazione) e soprattutto l'uscita alla disperata su Gomez con il punteggio ancora fermo sul 2-3, hanno tenuto la squadra in partita fino al pareggio agguantato in extremis. E, si sa, per giudicare l'efficacia di un portiere serve misurare la % di tiri parati sul totale delle conclusioni in porta ricevute. Allora ci sono buone notizie in casa biancoceleste, perché in questa speciale classifica Strakosha risulta al quarto posto (con il 78% di tiri parati) tra tutti i portieri della Serie A, lo riporta statscalcio.it. Il podio è composto dall'ex Roma Olsen - ora al Cagliari - primo con l'85% di conclusioni neutralizzate, seguito da Musso dell'Udinese (81,2%) e Szczesny della Juventus (79,1%). A completare la top 5 c'è Silvestri del Verona, che si piazza dietro l'estremo difensore della Lazio forte del suo 77,4% di parate sul totale. Insomma, il “Non ricordo parate di Strakosha” di mister Inzaghi non è un'equazione sempre valida, lo dicono i dati. I biancocelesti possono contare stabilmente anche sul proprio portiere.

CELTIC - LAZIO, I CONVOCATI DI INZAGHI

LAZIO, CRIBARI IN ESCLUSIVA A LLSN

TORNA ALLA HOMEPAGE