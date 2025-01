Lazio, Stramaccioni e l'aneddoto con Romagnoli: "Mi fece piangere..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lo ha allenato e lo conosce bene, tra i suoi mentori e, quindi, tra coloro che lo hanno lanciato c'è sicuramente anche lui. Andrea Stramaccioni forse non ha avuto le fortune che sperava in Serie A come allenatore - nonostante le esperienze positive con Inter e Udinese -, ma a livello di settore giovanile ha fatto un lavoro straordinario, contribuendo alla formazione di giocatori che oggi stazionano serenamente in Serie A e, due in particolar modo, che domenica si daranno battaglia sul prato dell'Olimpico nel derby della Capitale: Alessio Romagnoli e Lorenzo Pellegrini. Intervenuto ai microfoni del Messaggero, l'attuale commentatore di Dazn ha parlato del numero 13 biancoceleste raccontando un aneddoto che mette in evidenza la passione e la riconoscenza del giocatore della Lazio:

"C’è n’è uno che porto nel cuore. Io mi sono sposato il 1 luglio 2011, esattamente il primo giorno in cui dopo 6 anni di Roma sono diventato un tesserato dell’Inter. A quei tempi la nuova proprietà del club giallorosso - erano appena usciti i Sensi - non prese bene il fatto che passassi all’Inter. Beh, nonostante questo clima, i miei ragazzi fecero qualcosa di straordinario: tutti in tuta della Roma si presentarono a mia insaputa al mio matrimonio, al Castello di Bracciano, per esserci in un momento importante per la mia vita e soprattutto per salutarmi. Alessio era davanti a tutti e in chiesa, durante la cerimonia, lesse una preghiera per me e mia moglie a nome della squadra. Fu una grande sorpresa e non mi vergogno a dire che in quel momento mi emozionai tanto e non trattenni qualche lacrima".