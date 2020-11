Lazio, StudioFùtbol celebra Caicedo: "Felipanther salva i biancocelesti" - FT

Ora nessuno può esimersi dal riconoscere l'importanza di Caicedo all'interno della Lazio. Per l'ennesima volta il numero 20 indossa il mantello del supereroe e salva i compagni dalla sconfitta. Il Panterone non è celebrato solo dai tifosi biancococelesti, ma anche dai connazionali ecuadoriani: il famoso portale StudioFùtbol ha voluto festeggiare l'attaccante su Twitter. Nel post è stato scritto: "Felipanther salva la Lazio in campionato e in Champions League", con allegata la foto di Caicedo nelle sembianze dell'eroe Marvel Black Panther.