Lazio, sui social celebrata l'esultanza di Di Canio sotto la Sud - VIDEO

15 gennaio 1989, Lazio - Roma. Un derby passato alla storia per un gesto, un dito puntato in segno di sfida, verso la tifoseria avversaria. Una cosa così audace e irrisoria allo stesso tempo, la poteva fare solo un ragazzo spavaldo dal cuore biancoceleste: Paolo Di Canio. 32 anni fa oggi il giovane calciatore romano segnava la storia imitando ciò che aveva osato fare il suo idolo, Giorgio Chinaglia, anni prima sempre durante un derby. La società biancoceleste ha voluto celebrare quel gesto con un post sui propri canali social, ricordando nel giorno della stracittadina, cosa serve per vincere: attaccamento alla maglia e un po' di sfrontatezza.