Lazio, sui social impazza il "Baronismo": i tifosi incensano il loro allenatore

Quando umiltà e determinazione si uniscono, le possibilità di entrare nel cuore della gente crescono a dismisura ed è esattamente quanto successo all'allenatore della Lazio Marco Baroni. Eppure non sono così lontani i tempi in cui tifosi e addetti ai lavori "accoglievano" l'arrivo del nuovo tecnico con mugugni e proteste, che non lasciavano presagire nulla di buono. Ma chi è abituato a navigare nelle difficoltà e a fare i conti con le intemperie, non si scoraggia tanto facilmente e trova sempre il modo per trasformare l'energia negativa in carburante da utilizzare a proprio favore. Così Baroni, in tempi record è riuscito a costruire un gruppo di lavoro volitivo e intraprendente, un tessuto tattico creativo ed efficace. Dopo l'ennesima prova di forza che è valsa alla Lazio la vittoria per 2-1 contro l'Empoli, i tifosi non hanno perso tempo per esaltare le gesta del proprio tecnico, commentando così i post incentrati sull'ex tecnico del Verona: "Baronismo", "Il demone non sbaglia un colpo","finalmente un allenatore di calcio".