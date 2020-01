Lazio, Suor Paola: “I biancocelesti sono molto sensibili, li aspettavamo...”

Oltre alle dichiarazioni dei giocatori della Lazio, presenti ieri alla So.Spe nelle vesti di camerieri, sono arrivate anche le parole di Suor Paola, che si è espressa sull'evento ai microfoni di Lazio Style Radio: “Una serata particolare, ho chiesto ai calciatori di salutare la nostra casa famiglia per stare insieme anche ai nostri tifosi che questa sera li vedranno in un'altra veste, quella dei camerieri. I giocatori della Lazio sono molto sensibili, dietro Suor Paola ci sono persone che non possono permettersi molto. Tutti hanno aspettato i calciatori con trepidante attesa per poi trascorrere una bellissima serata”.

Lazio, Cataldi: “A breve il mio ritorno in campo, abbiamo gare importanti…”

Lazio, Acerbi: “Le prossime gare decisive per la stagione. Sul derby…”

TORNA ALLA HOMEPAGE